د.ياسمين فؤاد: تخطينا المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء للعام المالى ٢٠٢٠_ ٢٠٢١ لتصل إلى 109 محطة على مستوى الجمهورية ...تركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط بحى الشرق بمحافظة بورسعيد

وزيرة البيئة : استمرار عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء حفاظا على البيئة وصحة المواطن .....نسعى لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد بحى الشرق بمحافظة بورسعيد ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ،بهدف استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 109 محطة على مستوى الجمهورية. وبهذا فقد تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وفى اطار العام المالى ٢٠٢٠_ ٢٠٢١ حيث تم تحقيق نسبة اعلى من المستهدف فى هذا المجال.

وأكدت فؤاد أن ذلك يأتى فى إطار خطة وزارة البيئة بجهازيها للتوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء والتى تحتوي علي أجهزة رصد كلا من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغازثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون ، وغاز الأوزون، وايضا الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من ١٠ و 2.5 ميكروميتر .وذلك وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية. كما تأتى تلك الجهود سعيا لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتكليفات الحكومة 2018/ 2022 وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.