التعليم: مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12...

قررت وزارة التربية والتعليم ، مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهرا.

وأعلنت غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم ، أن 86% من طلاب اولى ثانوي ، أدوا امتحان اللغة العربية إلكترونيا بدون مشاكل او شكاوى او اعطال ، مؤكدةً أن شكاوى عدم التمكن من الوصول لمنصة الامتحان تخص حالات فردية محدودة من الطلاب وقرار مد مدة الامتحان جاء لمساعدة هذه الحالات .

وشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، تداولا لاستغاثات و شكاوى قيل انها من بعض طلاب الصف الاول الثانوي اثناء تواجدهم داخل اللجان.

حيث تؤكد المنشورات والاستغاثات المتداولة على فيس بوك ، أن بعض الطلاب في اللجان لم يتمكنوا من الدخول على منصة الامتحان لاداء امتحان اللغة العربية الذي بدء منذ التاسعة صباحا.

حيث قال أحمد عبد الجواد : الامتحان مش راضي يشتغل ونشر صورة ثبات منصة الامتحان على وضع واحد دون الدخول على الصفحة الخاصة بالاسئلة ، كما رد عليه اسلام الشاطر قائلا : كلنا نفس النظام السيستم واقع .

كما استغاث عددا من المعلمين واولياء الامور على جروب ادعم د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب ، حيث قال معلم يدعى محمد فوزي : "عندي المدرسة كاملة ما دخلتش لحد دلوقتي" ، وقالت دعاء محمود : "لحد الان طلبه مش عرفه تدخل مفيش نت سواء على شريحه او الواى فاى"

ومن جانبها ، أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها تتابع منذ التاسعة صباحا عمليات دخول الطلاب على منصة الامتحان ، مشيرةً إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلاب نجحوا في الدخول على منصة الامتحان منذ التاسعة صباحا بدون شكاوى ، أما عن الشكاوى الفردية الخاصة بالبعض الاخر من الطلاب الذين يجدوا صعوبة في الدخول على منصة الامتحان فجاري التحقق من الامر لتحديد المشكلة وحلها في حال ثبوت وجودها .

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم السبت 27 فبراير 2021 الامتحان في مادة اللغة العربية (90 دقيقة) من 9 صباحا لـ 10:30 صباحا – كما يؤدي الطلاب في الفترة الامتحانية الثانية امتحان الأحياء (45 دقيقة) من 11:30 لـ 12:15 ظهرا.

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي حتى ١١ مارس ٢٠٢١.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقية لباقي الفئات (التي لم تستلم التابلت) بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المعلن، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء التواجد داخل المدرسة.

وطالب وزير التربية والتعليم، جميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بمراعاة الزمن المخصص للإجابة عن كل مادة، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.