لحصولها على جائزة الامتياز العلمي ناكروما.. القومي للمرأة يهنئ الدكتورة فكيهة هيكل

يتقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهنئة إلى الدكتورة فكيهة هيكل أستاذة الكيمياء الفيزيائية بكلية العلوم جامعة القاهرة لحصولها على جائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام ٢٠٢٠ فى إفريقيا.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي بالغ سعادتها وفخرها لحصول الدكتورة فكيهةهيكل على هذه الجائزة العلمية الكبري كأفضل العلماء السيدات لعام ٢٠٢٠ فى إفريقيا، مؤكدة أنها نموذج نسائي ناجح رفعت اسم مصر عاليا في المحافل العلمية والأكاديمية.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن هذه الجائزة أعلى جائزة أفريقية سنوية، تدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى أفريقيا، مضيفة أن حصول عالمة مصرية على تلك الجائزة يعد استمرار للإنجازات التى تحققها العلامات المصريات فى كافة التخصصات على المستوى المحلي والدولي.

يذكر أن الدكتورة فكيهة هيكل قدمت إسهامات كبيرة في مجالات تآكل وتطوير المواد فلزية ذات بنية نانومترية، واختبار أجهزة استشعار فعالة، بالإضافة إلى نشرها أكثر من 90 بحثًا في مجلات عالمية مرموقة، وفوزها بالعديد من الجوائز العلمية المحلية والعالمية، كما أن اسمها ضمن قائمة جامعة أستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من علماء العالم أكتوبر 2020.