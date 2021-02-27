اليوم.. غلق باب الطعون والتنازلات وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات الصحفيين

تعلن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت، الكشوف النهائية للمرشحين عقب غلق باب الطعون والتنازلات وذلك بعد فحص الطعون المقدمة.

كانت اللجنة فتحت باب التنازلات والطعون في 23 فبراير على أن تغلق اليوم الموافق 27 فبراير 2021 .

ومن المنتظر إجراء الانتخابات يوم الجمعة 5 مارس2021 في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور نصف أعضائها.

وكان الزميل أيمن مصطفى الصحفي بجريدة "الصباح"، أعلن تنازله عن الطعن المقدم منه والذي يطالب فيه بتأجيل انتخابات نقابة الصحفيين بسبب جائحة كورونا.

وقال مصطفى في بيان له "نظرًا لحالة الغضب التي انعكست من بعض الزملاء بسبب رفع دعوى قضائية لتأجيل الانتخابات بسبب انتشار فيروس كورونا، ومن أجل وحدة الجماعة الصحفية ونزولًا على رغبة أغلبية الزملاء الصحفيين وعدم شق صف وحدة الجماعة الصحفية، سأقدم تنازلي عن القضية المرفوعة أمام مجلس الدولة غدا الأحد" على أن تقام الانتخابات في موعدها يوم الجمعة المقبل".

وأوضح "كنت أتمنى تأجيل الانتخابات لفترة وجيزة شهرين بنفس المرشحين لحين انتهاء جائحة كورونا، أو تراجع نسبة الإصابات لكن مع الأسف هناك رفض لتأجيل الانتخابات من الزملاء أعضاء النقابة وبعض زملائنا المرشحين".

كانت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، انتهت الأربعاء الماضى في ردها إلى عدم ملاءمة نظر الطلبين المقدمين من نقيب الصحفيين والمجلس الأعلى للإعلام حول إمكانية تأجيل انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين المزمع عقدها في 5 مارس المقبل من عدمه، لوجود دعوى قضائية تطالب بإلغاء الانتخابات أمام القضاء الإداري.