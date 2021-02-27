محافظ الغربية يكرم عامل النظافة المثالى: يقضى ساعات طويلة فى العمل

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، الأستاذ عبد المعطى عامل النظافة بحى ثان طنطا، وذلك لإخلاصه وتفانيه فى العمل، حيث يقضى ساعات طويلة فى العمل بالشارع لإيمانه بأهمية عمله وأهمية الشوارع النظيفة فى الحياة الصحية لمواطنى المدينة.





وأكد المحافظ، وفقا لبيان صحفى، على احترامه وفخره بتلك النماذج المشرفة من أبناء المحافظة الذين يبذلون أقصى جهدهم فى العمل ويسعون جاهدين لإظهار المحافظة فى أجمل صورة دون انتظار أى مقابل.

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