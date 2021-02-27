بعد أزمة سيستم امتحان أولى ثانوى.. ما مصير من تعذر عليه الاختبار؟

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار وجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية بمد زمن امتحان اللغة العربية حتى الساعة 12 ظهرا، فى المحافظات التى تعرضت لمشاكل تقنية. وكانت وزارة التعليم، نشرت فى بيان سابق لها، إجراءات أداء طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى لامتحانات الفصل الدراسى الأولى بالمدارس. وتضمنت الإجراءات إعادة الامتحان للطلاب داخل مدارسهم مرة أخرى فى حالة من الحالات الثلاث التالية:- -لمن يتعذر عليه أداء الامتحان لأسباب قانونية أو مرضية. -التعرض لمشكلة داخل اللجنة تعيق الامتحان ويتم اعتمادها. -إذا كان الطالب خارج البلاد ولا يستطيع العودة لأسباب قهرية. وانطلقت اليوم السبت امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى، إلكترونيا فى المدرسة، مع دقات الساعة التاسعة صباحا.

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