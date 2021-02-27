الضرائب تناشد الممولين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - ناشدت مصلحة الضرائب الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالإسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، وعدم التأخير حتى31 مارس، منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة.





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