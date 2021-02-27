إنفوجراف.. أهداف مشروع قانون البوابة المصرية للعمرة

جدة - نرمين السيد - ويهدف مشروع القانون، إلى قديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحماية المواطنين من السماسرة والوسطاء، بالإضافة إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع.

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