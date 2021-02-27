القوى العاملة تسلم 24 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور، ياسر سعيد مدير المديرية، وصبحى ملك وكيل المديرية.

وقالت الوزارة، إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، موضحة أنه تم تدشين مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، وأن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصرى بأكمله.

وأكدت أن ذوى الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدى والرغبة الشديدة فى النجاح وإثبات الذات، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدى والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.