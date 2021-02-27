فيديوجراف.. خدمات مجانية تقدمها وزارة التضامن لأهالى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - ويتضمن الفيديوجراف التالى أبرز الخدمات المجانية المقدمة لأهالى شمال سيناء: يذكر أن خريطة الخدمات سيتم إطلاقها قريبا عبر منصات وزارة التضامن، ويمكن الاطلاع عليها عن طريق إدارة الرعاية بمقر تضامن شمال سيناء والإدارات الاجتماعية بالمدن والوحدات الاجتماعية بالقرى.

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