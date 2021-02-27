22 توصية من اللجنة الطبية للطائفة الإنجيلية لعودة العبادة فى الكنائس

جدة - نرمين السيد - أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية فى مصر ، مجموعة من التوصيات المتعلقة بعودة العبادة والأنشطة إلى الكنائس، بناء على قرارات آخر اجتماع للمجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.





حيث تم تكليف اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، لرصد الوضع الطبى فى جميع الكنائس الإنجيليَّة خلال شهرى فبراير ومارس، واجتمعت اللجنة، برئاسة فريدى البياضي، وعضوية كل من ياسر فرح، نادر قليني، عماد محارب، أمير عادل، وبعد متابعة اللجنة من خلال عدة مصادر تبين أن هناك انخفاضًا فى معدل الإصابات خلال الأيام الماضية، إلا أنه هناك توقع محتمل بموجة جديدة وزيادة فى الإصابات فى الأيام القادمة، لذا رأت اللجنة الآتى:

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