صور.. القوى العاملة تسلم 10 آلاف وثيقة تأمين للصيادين بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، والتأمين ضد الحوادث الشخصية والعجز الكلى والجزئى بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.

وأكد المحافظ محمد الشريف، أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية العمالة غير المنتظمة وذوى الهمم والقدرات الخاصة، لافتاً أنها تولى لهم اهتماما كبيرا خاصة في ظل الظروف الراهنة وجائحة كورونا.

وقال الشريف، إن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل للعمالة العائدة من الخارج، وتبني أفكار المشروعات الجديدة لهم، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتلك الفئة وتقديم الرعاية لهم.