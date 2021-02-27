حسام موافى: مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال إعجاز طبى

وقال أستاذ طب الحالات الحرجة بطب القصر العينى، فى تصريحات، اليوم السبت، على هامش مشاركته فى افتتاح المستشفى، إنه فخور بكل متبرع ساهم ولو بقرش واحد فى هذا الصرح الطبى العالمى، مضيفا: "كأننى فى إحدى المستشفيات العالمية الكبرى سواء من ناحية التجهيزات الطبية أو الكوادر الطبية وهيئة التمريض".
وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة بطب القصر العينى، قائلا: أسأل الله العلى القدير أن يكافئ خيرا كل من ساهم فى هذا الصرح الطبى ولو بكلمة، لافتا إلى أن المستشفى ورغم تكلفة علاج السرطان عالميا إلا أن القائمين جعلوا العلاج فيه مجانى وهذا إنجاز آخر يضاف إلى إنجاز بناء المستشفى التى ستخدم وتوفر الرعاية الطبية والصحية ليس لأبناء الصعيد فقط بل لأبناء مصر قاطبة كما أنها ستعمل على توفير الأماكن العلاجية وتخفيف الضغط على مستشفيات القاهرة والمحافظات الأخرى.
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