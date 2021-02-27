انعقاد أول ورشة عمل متخصصة فى جراحات الأطفال والمناظير بمستشفى حورس

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس الإدارة ومساعد وزيرة الصحة والسكان، انعقاد أول ورشة عمل متخصصة فى جراحات الأطفال والمناظير والعيوب الخلقية، بمستشفى حورس التخصصى، أحد المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، والتى تقدم خدماتها لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بالمحافظة وبإقليم الصعيد.





وتابع بيان الهيئة، اليوم السبت، أن ورشة العمل استمرت على مدار يومين خلال فبراير الجارى، لافتًا إلى إجراء عدة جراحات متقدمة وذات مهارة عالية فى مجال جراحة الأطفال، وباستخدام آخر التقنيات الحديثة فى مجال منظار البطن الجراحى، بحضور نخبة من رواد جراحات الأطفال بمصر والعالم العربى، وبمشاركة لفيف من أطباء الجراحة بمستشفى حورس التخصصى.

وعُقِد على هامش ورشة العمل المتخصصة فى جراحات الأطفال والمناظير والعيوب الخلقية، مؤتمر علمى حاضر فيه نخبة من الأساتذة على رأسهم، الدكتور سامح شحاتة أستاذ جراحة الأطفال والمناظير بجامعة الإسكندرية ورئيس الفيدرالية الدولية لجراحى الأطفال "WOFAPS "، والدكتور رفيق شلبى أستاذ جراحة الأطفال والمناظير بجامعة الازهر، وبمشاركة الدكتور محمد نجم أستاذ جراحة الأطفال والمناظير بكلية الطب بقنا واستشارى جراحة الأطفال بمستشفى حورس التخصصى.

ونوه البيان، إلى أن الهدف من ورشة العمل هو تبادل الخبرات فى جميع المجالات عالية التخصص والمتقدمة، بالتعاون مع الرواد والخبراء فى مجالات جراحات الأطفال والمناظير كجزء من منظومة التعليم الطبى المستمر والاضطلاع بدور مستشفى حورس التخصصى كمنارة للطب بجنوب الصعيد.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن ورشة العمل التى استمرت على مدار يومين تكتسب أهمية بالغة نابعة من القضايا الطبية التى ستتطرق لها بعمق وشمولية من قبل نخبة من الأطباء المشهود لهم بالخبرة فى مجال اختصاصاتهم، لافتًا إلى حرص الهيئة المستمر على عقد المؤتمرات الطبية والندوات واللقاءات وإقامة الورش والأيام العلمية كأدوات لإبراز أشكال التعليم الطبى المستمر وصولاً للهيئة ومستشفياتها أن تكون "قبلة الطب فى مصر".

وأشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل أثبتت نجاحها بشكل كبير وملموس، وقدمت خدماتها الصحية والتى وصلت لـ 3.7 مليون خدمة طبية وتشخيصية متنوعة فى محافظة بورسعيد، وبالنسبة لمحافظة الأقصر هناك عدد كبير من الوحدات الصحية والمستشفيات التى تم رفع كفاءتها، وبالفعل تم تسجيلها وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد، لتناسب مع معايير الجودة العالمية، وبما يسهم فى تحقيق رضاء أهالى الصعيد.

وثمّن الخطوة التاريخية التى حدثت فى الأقصر والتى تتعلق بالتحول المؤسسى وفقًا لقرار رئيس الوزراء بنقل تبعية الأصول العلاجية المتمثلة فى الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات فى نطاق محافظة الأقصر من وزارة الصحة والجهات المختلفة التابعة لها، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يسهم بشكل محورى فى استكمال قطار منظومة التأمين الصحى الشامل.