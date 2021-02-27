مطار أسيوط الدولي يحصل علي شهادة الاعتماد الصحي الدولية للسفر الآمن من...

استمرارا لسلسلة النجاحات والإعتمادات الدولية التى تحصل عليها المطارات المصرية خلال الفترة الحالية، حصل مطار أسيوط الدولي علي شهادة الاعتماد الصحى للسفر الآمن والتى يمنحها مجلس المطارات الدولى ACI ضمن برنامج الإعتماد الصحى للمطارات AHA بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة و الصحة المهنية التي وضعها كلا من مجلس المطارات الدولي ACI و المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.

و بهذه المناسبة أعرب وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عن سعادته بهذه النجاحات المتتالية للمطارات المصرية التي تشهدها خلال هذة المرحلة مثمناً سيادته دور جميع العاملين بمطار أسيوط الدولي و باقي المطارات المصرية التي حصلت على هذة الشهادة في تطبيق التدابير الصحية والاجراءات الاحترازية و الوقائية من أجل صحة وسلامة المسافرين وبما يكفل مناخاً آمناً للسفر في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا، مما يؤكد أيضًا على تفانيهم ومجهوداتهم الرائعة فى مختلف مواقع العمل داخل منظومة الطيران المدني.

جدير بالذكر أنه حصلت ٨ مطارات مصرية حتى الآن علي شهادة الإعتماد الصحي للسفر الآمن من مجلس المطارات الدولي ACI وهم الاقصر واسوان وبرج العرب والقاهره وشرم الشيخ والغردقه وسوهاج وأسيوط.