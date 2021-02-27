وزير القوى العاملة ومحافظ الإسكندرية يسلمان ٩٦١٨ بوليصة تأمين تكافلي للعمالة غير...

واصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، جولاته الميدانية للمحافظات، حيث قام بزيارة لمحافظة الإسكندرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين لرعايتهم اجتماعيا وصحيًا وتأمينيًا ، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة.

وفي هذا الإطار قام الوزير ومحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف بتسليم ٩٦١٨ بوليصة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم والجزئي، منها ٨٣٥١ للعمالة غير المنتظمة و١٢٦٧ لـ صغار الصيادين، بحضور ياسر سعيد مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة، وصحبي ملك وكيل المديرية، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة والقوي العاملة .

وقال الوزير فى مستهل كلمته"جئنا إلى صيادى الإسكندرية والعمالة غير المنتظمة بالمحافظة ، وذلك وفاءً لما وعدت الدولة المصرية ، وذلك في أول زيارة لكم قمت بها للمحافظة والتقيت فيها بصيادي ببحيرة مريوط، وها نفي بالوعد بتسليم بوالص التأمين التي وعدت الدولة بها لتكون حماية لأسرهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة - لا قدر الله- بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة ، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة.

وأضاف الوزير أن المخاطر التي تتعرض لها تلك الفئات يوميا في مجال عملها جعل القوى العاملة تنظر في أساليب وآليات جديدة لرعايتها منها وثيقة التأمين المقدمة اليوم، والتي تحتاج أن تزيد من الأرقام التي تستلمها، في الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.

وأكد سعفان أنه على العمالة غير المنتظمة بكل فئاتها في حالة الاحتياج لأي طلب التوجه للإدارة الخاصة بهم بالمديريات وتقديم طلبها لبحثه ودراسته وتقديمه للجهات المختصة به بالتعاون مع محافظة الإسكندرية ومديريات الخدمات .

شدد الوزير على إثبات مهنة العمالة غير المنتظمة ببطاقات الرقم القومي للعمالة غير المنتظمة بعد استخراج شهادة قياس مستوى المهارة مجاناً للمسجلين بقواعد البيانات بالمديريات ، فى اسرع وقت ، حتى يتسنى للوزارة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لتلك الفئات جاهزة لكل الجهات التى ترغب فى تقديم أوجه المساندة لتلك الفئة ، بعدها يتم عمل اجتماع مشترك مع تلك الجهات وبحث ما يمكن تقديمه لها لتحقيق المولية فى الآداء .

وكان الوزير قد رحب في بداية كلمته بالمحافظ، على رعايته للاحتفال اليوم بتلك الفئة من الأيدي الخشنة التي يحبها الله ورسوله من العمالة غير المنتظمة والصيادين بالإسكندرية ، مقدما الشكر لنواب الشعب من أعضاء البرلمان، واصفا اليوم بأنه مشهد لتطبيق مبادرة "حياة كريمة" على أرض الواقع في محافظة الثغر.

وأكد المحافظ محافظ الإسكندرية أن الوثيقة التي تقدمها الدولة اليوم للعمالة غير المنتظمة هدفها حماية الدولة المصرية من المخاطر التى يتعرض لها عمالنا من البسطاء فى أماكن العمل المختلفة ، لتحمل الخير لهم ولذويهم ، تلك الفئة التي توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا من ما يقرب من عام وأكثر .

وأوضح أن الدولة المصرية لا تألوا جهداً فى توفير حياة كريمة لمواطنيها فى كافة أنحاء الجمهورية ، مؤكدا أن المحافظة جاهزة لتقديم أى مساعدة يحتاج إليها اى عامل من العمالة غير المنتظمة فى أى وقت ، فى ظل الإمكانيات المتاحة لها .

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد رحب فى مستهل كلمته بالوزير والقيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب ، مشيداً بالدور الذى تقوم به وزارة القوي العاملة فى الفترة السابقة وما تقدمه من دور بارز فى رعاية الفئات الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة من العمالة غير المنتظمة والصيادين .

بدوره أكد ياسر سعيد مدير المديرية ، على الدور الى تقوم به الوزارة فى الفترة الحالية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لكل الفئات الأكثر إحتياجاً ، وشمولهم تحت مظلة رعايتها .

وأوضح أن المديرية قامت بإعداد قاعدة بيانات لحصر وتسجيل تلك الفئات بكافة قطاعاتها من خلال منظومة إلكترونية فى ظل التحول الرقمي الكامل كاولي المحافظات فى تطبيقه داخل الوزارة ، لتقديم خدمة أفضل للمواطن من أبناء المحافظة .

وعرض مدير المديرية إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية خلال عام 2020 حيث قدمت منحا لـ 16 ألفاً و 421 عاملاً من المسجلين ، بإجمالى مبلغ 8 ملايين و 210 ألف و 500 جنيه فضلاً عن تقديم رعاية صحية لـ 794 عاملاً من المسجلين .