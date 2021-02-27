القوى العاملة تطلق مبادرة هى تعمل للبائعات الجائلات فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة القوى العاملة، بمشاركة محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة "هى تعمل" للبائعات الجائلات برعاية المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادى للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.





وسلمت الوزارة، عربة للبائعات الجائلات، تنفيذا لخطة لتسليم 25 عربة سنويا مجانا دعما من رجال الأعمال بالمحافظة لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات الجائلات وتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية فى ظل مبادرة الرئيس "حياة كريمة". يأتى ذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة، والمهندسة علا محيلبة رئيس مجلس إدارة جمعية الصرح لحماية الصناعات النسيجية بالإسكندرية، حضر التسليم وكيل المديرية صبحى ملك، ومدير إدارة وحدة المساواة والتمكين الاقتصادى للمرأة بالمديرية زاهيا السبخى.

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