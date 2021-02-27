تضامن النواب تسأل الصناعة عن مبادرة بنت مصر ومكافحة الاتجار بالبشر

جدة - نرمين السيد - وجه النائب عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لوزارة التجارة والصناعة حول بيانها الذى أحيل للجنة، حول مبادرة بنت مصر ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.





جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزارة التجارة والصناعة. وطالب عبدالهادى القصبى، بتوضيحات حول دور الوزارة فى تمكين المرأة والشباب فى إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الكشف عن عدد المشروعات التى تم تنفيذها خلال مبادرة بنت مصر، وما هى المحافظات التى تم تفعيل المبادرة بها لكى يتابع النواب المبادرة فى محافظاتهم والوقوف على مدى نجاحها؟

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