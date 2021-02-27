سعفان يسلم 24 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة بالإسكندرية

سلم وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم السبت ، في إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، والمحافظ اللواء محمد الشريف 24 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير "حياة كريمة" لهذه الفئة، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور، ياسر سعيد مدير المديرية، وصبحي ملك وكيل المديرية.

وقال الوزير: إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، موضحاً أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصرى بأكمله، لافتاً إلي استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأكد سعفان أن ذوى الهمم والعزيمة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بضرورة متابعة قاعدة البيانات الدائمة لذوي القدرات الخاصة ويتم تحديثها أولا بأول ، فضلاً عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك تواصل معهم لحل مشاكلهم.