وزيرة الهجرة تعلن: أول مارس أولى لقاءات مبادرة «مصرية بـ100 راجل» مع...

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج،

تنظيم أول لقاء عبر تقنية فيديو كونفرانس يوم الاثنين المقبل الموافق ١ مارس، في إطار مبادرة

«مصرية بـ100 راجل»، مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج في عدد من الدول حول العالم، لافتة إلى أنه تم اختيار هذا الموعد لأول لقاء بالمبادرة يكون تزامنا مع بداية شهر المرأة، وهي لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية في دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة في المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المبادرة تستهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج في دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم في المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.