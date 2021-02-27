استجابة فورية.. نائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب تتابع حل مشاكل أهالي دسوق مع محافظ كفر الشيخ

أجرت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولة ميدانية للتعرف على مشكلات أهالي منطقة فم الصعيدي بالكلشة، بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وتقدمت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تضمن مشكلة أهالي المنطقة لتنفيذ مشروع الصرف الصحي وإدراج المشروع في خطة الهيئة، وبعض المشكلات الأخرى بالمدينة، فيما تعهدت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مجلس مدينة دسوق، بالبدء بحل تلك المشكلة الموجودة في فم الصعيدي فورا.

وأوضحت النائبة هيام الطباخ، خلال اللقاء الذي عقدته مع الأهالي، أن الممارسة الفعلية للدور النيابي والبرلماني، يأتي من خلال التواجد على الأرض وسط المواطنين والاستماع إلى مشكلاتهم، ونقلها للمسؤولين للعمل على حلها.

وأكدت الطباخ، على أنه تم وضع المشاكل المزمنة لمحافظة كفر الشيخ ومدينة دسوق وقراها، أمام أعينها للتحرك نحو حلها تدريجيا، مشيرة إلى أنه من أهم أولويات النائب هي المصالح العامة، جنبا إلى جنب مع مطالب الأهالي الشخصية، فقد تم رصف مدخل دسوق حتى مزلقان البدالة، مرورا بموقف الأرياف، وكذلك توفير جهاز أشعة لمستشفى الصدر، علاوة على توفير الأدوية الممكنة للمستشفى العام بأسرع وقت.

يأتي ذلك ضمن تفاعل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مع قضايا ومشاكل المواطنين، ووفاء للقسم الذي أقسموه تحت قبة البرلمان برعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، وأيضا لتنامى الإدراك للدور الوطني لشباب التنسيقية ومسئولياتهم تجاه وطنهم، ووعيهم بقضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومي، كأولوية في مواجهة التحديات، من خلال احتكاكهم المباشر بالمواطنين والاستماع إلى مطالب أهالي دوائرهم والعمل على سرعة حلها.