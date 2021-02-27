جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تضبط محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للطرود البريدية بالقاهرة من ضبط محاولة تهريب عدد من الطوابع المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات، بقيمة 255 ألف جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك البريد المصري برئاسة أحمد جويلى، مدير الجمرك وبناء على مذكرة مشتركة من إدارة الجمرك ومباحث المخدرات بالاشتباه فى مشمول أحد الطرود البريدية الواردة من أمريكا بالبوليصة رقم EH018518348us رحلة رقم 1850 باسم س . ع بالقاهرة.

وتم تكليف محمد عبدالعال محمد رئيس قسم التعريفة وطارق الدسوقى مدير إدارة الحركة بمعاينة وفحص الطرد فتبين وجود كتاب بداخلة 425 طابع يشتبه أن تكون من الطوابع المخدرة، وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوى فأفادت بأنها طوابع مخدرة، بلغت قيمة المضبوطات 255 ألف جنيه.

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 6 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات.