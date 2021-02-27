وزارة الطيران تنهي أزمة المودعين وثلاجات حفظ الجثامين بمطار سوهاج

أنهت وزارة الطيران المدني، أزمة ساحات الانتظار للمودعين والمستقبلين في مطار سوهاج الدولي التي عاني منها مرافقو المسافرين على مدار فترات سابقة، بسبب عجز المساحات الخاصة بصالات المطار عن استيعاب مرتادي المطار، فضلا عن إسدال الستار أيضًا على ثلاجات الجثامين القادمة على متن الرحلات الجوية من الخارج.

وزير الطيران المدني الطيار محمد منار عنبة، أعلن خلال جولته التفقدية لـ مطار سوهاج الدولي أمس، الجمعة، أنه تم الانتهاء مؤخرًا من أعمال التطوير بالمطار ومنها تطوير صالات كبار الزوار والمباني الإدارية والخدمية، كما تم إنشاء مبنى جديد المخازن والذى بدأت الأعمال الإنشائية بها فى مارس 2020 وتم الانتهاء منها فى يناير الماضى 2021.

وتيسرًا على مرتادى مطار سوهاج سواء من المسافرين أو مرافقيهم، انتهى المطار أيضًا من إنشاء مظلات لساحتى انتظار وتوديع الركاب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالمطار ومن بينها تحديث وإحلال طلمبات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار وحفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار تم الانتهاء من مشروع رفع كفاءة شبكة مكافحة الحريق الأرضية وذلك من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة والأمان.

وأكد وزير الطيران، أن الوزارة تحرص دائمًا على تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بتنمية مدن الصعيد حيث تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث مطارات الوجه القبلى بشكل دائم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وبخاصة مطار سوهاج الذى يعد من أهم المطارات الإقليمية في مصر حيث يخدم المطار مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

وأشار وزير الطيران، إلى أنه جارى حاليًا أعمال الصيانة لبرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته وانشاء مظلات للسيارات وصالة انتظار جديدة تسع 250 فرد وملحق بها دورات مياه وكافيتريا ومجهزة بكافة الانظمة المطلوبة لخدمة الركاب والمرافقين.

وحسم " منار عنبه " أزمة ثلاجات الجثامين وحفظ الموتي بالمطار، موضحًا أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرتها بمحافظة سوهاج، وتم تخصيص عدد 3 ثلاجات حفظ موتى بالمستشفيات لصالح المطار، على أن يتم نقل الجثمان إلى إحدى تلك المستشفيات المتعاقد معها، وذلك فى حالة تأخر استلام الجثمان من ذويه.

وتتحمل الشركة الوطنية مصر للطيران، تكلفة نقل جثامين أبناء الوطن من الصعيد المغتربين، برًا إلى محافظة سوهاج ، بعد نقلهم من دول الخارج إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرات الشركة.