مجلة الكرازة ترصد فرحة عمل الميرون المقدس

جدة - نرمين السيد - وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى، تحت عنوان "فرحة الميرون"، وأعلن قداسته عن عمل الميرون للمرة الـ40 فى تاريخ الكنيسة وذلك خلال شهر مارس المقبل.

وأوضح قداسة البابا، معنى وفاعلية هذا السر وتاريخه، فكلمة ميرون هى كلمة يونانية معناها طيب أو رائحة عطرية ويعد السر الثانى فى عداد الأسرار الكنسية السبعة بعد سر المعمودية، كما أنه لا يتكرر فى حياة المسيحى إلا مرة واحدة بعد معموديته، بالإضافة إلى استخدامه فى تدشين المذابح والكنائس وأوانى الخدمة السرائرية والمعموديات والأيقونات.

وأشار قداسته إلى أن عمل الميرون بدأ منذ العصر الرسولى، حيث أخذ الآباء خلطة الحنوط الموجودة فى كفن السيد المسيح وكذلك الأطياب التى أحضرتها المريمات ومزوجوها بزيت الزيتون النقى وقدسوها بالصلاة وجعلوها دهنًا مقدسًا لسر مسحة الروح القدس.

وأضاف قداسة البابا، إلى أن الميرون المقدس يتكون من إضافة 27 مادة مستخلصة كزيوت عطرية تضاف إلى زيت الميرون النقى وتتقدس بالصلوات والقراءات والألحان والقداسات.

وفى ختام مقاله استعرض قداسته سبع ميزات للأسلوب الجديد فى تحضير الميرون والذى استخدم منذ عام 2014 بموافقة أعضاء المجمع المقدس، وكانت نتائجه مبهرة حيث يقوم على استخدام الزيوت العطرية الطبيعية المستخلصة بكفاءة تامة وبنقاوة كاملة.

كما يزخر العدد بنص كلمة قداسة البابا تواضروس الثانى، باللغة الإنجليزية فى الاحتفال العالمى بتذكار شهداء ليبيا، والذى أقيم فى لندن بمشاركة رئيس أساقفة كانتربرى وقداسة البابا فرنسيس والكنيسة القبطية الأرثوذكسية من خلال نيافة الأنبا أنجيلوس أسقف لندن وتوابعها وذلك يوم الأحد 14 فبراير الجارى.

أما عن المقالات فكتب نيافة الأنبا بنيامين، عن صوم يونان برؤية آبائية متخذه فى ذات الوقت عنوانًا لمقاله.

وحول البداية الحقيقية للإنسان جاء مقال نيافة الأنبا سرابيون تحت عنوان "متى تبدأ حياة الإنسان؟".

بينما استعرض نيافة الأنبا بسادة، ترتيب طقس يوم الإثنين أول أيام الصوم المقدس بعنوان "توصيات فى طقس الاحتفال ببدء الصوم المقدس الكبير".

من جهة أخرى تأمل نيافة الأنبا يوسف، فى بعض الآيات بالأصحاح 13 من سفر حزقيال بعنوان "يصنعن مخدات لرأس".

وتحت عنوان "تكريس القلب والتوبة" كتب نيافة الأنبا موسى، عن أسس البناء الروحى فى حياة الإنسان.

وواصل نيافة الأنبا رافائيل، حديثه حول علامات قبل المجئ الثانى تحت ذات العنوان.

بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة، لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.