نقيب محامى شمال القاهرة: لم أجد جنيها واحدا فى خزينة النقابة

جدة - نرمين السيد - قال عمرو محى الدين، نقيب محامى شمال القاهرة، إنه يبحث مع النقابة العامة زيادة الموارد المائية، لا سيما وأن نقابة شمال القاهرة من أكبر النقابات ومع ذلك لم يجد جنيها واحدًا فى الخزينة.





وأضاف محى، فى المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر النقابة، أنه سيتم ربط لجنة الحريات بلجنة الفكر لإدارة الأزمات المستقبلية، كما سيتم تنظيم دورات لتنمية الفكر القانونى وربطه بالحريات. وأشار نقيب محامى شمال القاهرة، إلى أنه يسعى لتطوير مشروع العلاج مع النقابة العامة، مضيفًا: "سنسعى لتجنب أى خلاف مع النقابة العامة والالتزام بالبنود المتفق عليها"، موضحًا أن النقابات الفرعية بها أزمات كونها تصرف معاشا استثنائيا لأن النقابة العامة معاشها ضعيف إلى حد ما. وتابع: "سنحاول تقديم مقترحات لحل أزمات مشروع العلاج خصوصًا فى أمراض السرطان، والفشل الكلوى، وتحاليل وإشاعات كورونا".

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