الأنبا مكاريوس يهنئ أسقف أبو قرقاص الجديد

جدة - نرمين السيد - زار الأنبا مكاريوس، الأسقف العام بالمنيا وأبو قرقاص، دير المحرق بالقوصية ومعه مجمع آباء كهنة أبو قرقاص، لتهنئة الراهب القمص ثاؤفيلس المحرقى وكيل الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير المحرق العامر المقرر رسامته أسقفا على إيبارشية أبو قرقاص.





وقدم الأنبا، التهنئة لشعب المنيا، وأبو قرقاص، لرسامة الأساقفة الجدد وتجليس الأنبا مكاريوس على إيبارشية المنيا، ومن المقرر أن يتم طقس سيامات الأساقفة والتجليس فى عشية يوم السبت الموافق 6 مارس، وصباح الأحد الموافق 7 مارس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

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