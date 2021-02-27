وزارة الصحة تطلق موقع حجز لقاح كورونا والتسجيل خلال ساعات

أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا من خلال الرابط http://mohpegypt.com/، ووضعت الوزارة على الموقع عد تنازلى يشير إلى اقتراب المواطنين من عمليات التسجيل والحصول على اللقاح حيث أوضح العداد أنه يمكن التسجيل بعد نحو 10 ساعات من الآن.

وقالت وزارة الصحة والسكان أن هناك عدد من الفئات لها أولوية فى الحصول على اللقاح وهم الطواقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن وسيتم التوسع فى باقى فئات المجتمع مع توفير كميات أكبر من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم الانتهاء من تجهيز 40 مركزا بالجمهورية تتولى صرف اللقاحات للفئات الأولى بالتطعيم مضيفة أنه يتوفر آلية متابعة كاملة للحالات التى تحصل على التطعيم بالمجان كما تم تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على استفسارات المواطنين حول حجز اللقاح أو التطعيم به.

وتابعت الوزارة: الموقع مؤمن تماما وسعل التصفح وتسجيل البيانات ويستوعب تسجيل 5 ملايين مواطن فى نفس الوقت كما أن هناك أكثر من 23 مليون مستهدفين بالتطعيم كفئات أولى باللقاح.