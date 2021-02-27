وزير النقل يشهد وضع حجر الاساس وتدشين مشروع تحيا مصر المنصورة

شهد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وبحضور اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الدقهلية وضع حجر الأساس وتدشين المشروع العملاق تحيا مصر المنصورة الذي يعتبر واحداً من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الادارية علي مستوي الجمهورية .

أكد وزير النقل أن اليوم هو بداية إنطلاق المراحل التنفيذية لهذا المشروع القومي الهام الذي يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالإستغلال الأمثل للأراضي الفضاء المملوكة للدولة في كافة عواصم المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل الزقايق ودمنهور وطنطا لاقامة مشروعات سكنية خدمية تخدم المواطنين وخاصة مع سياسة الدولة في المحافظة على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية والعمل على زيادتها موضحا أنه يعكس الإستغلال الأمثل للأراضي المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة الوزارة لإستغلال كافة الإمكانات في السكة الحديد لتعظيم مواردها للاستمرار في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الوزير ان المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 136000 متر مربع وسيخدم اهالي محافظة الدقهلية و المنصورة ويقدم لهم خدمات متميزة و سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الإستثماري والعائد المجتمعي في منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم في تحقيق اعلى مستوى من الخدمات لافتا الى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضي المتميزة في مدينة المنصورة ومدينة طلخا وستقام علي تلك الأراضي مشروعات متنوعة سكنية و إدارية وترفيهية وخدمية وتقدم للدولة عوائد تنموية كبري فضلآ عما تقدمة من عائد مجتمعي

موضحا أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير ( تحيا مصر المنصورة ) و أنه تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة في منطقة المشروع والمناطق المحيطة بالإضافة إلي رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع مضيفاً أنه تم مراعاة البعد الثقافي في المشروع حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسي في منطقة الفرنساوي خاصة مع تاريخ المنصورة العريق في المجال الثقافي لافتا إلى أنه تم مراعاة الحفاظ على المساحات الخضراء بالمشروع والاماكن كثيفة الأشجار وخاصة المعمرة و أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التي لها اراضي ضمن المشروع وفق للإطار العام لاستغلال أراضي الدولة وهي وزارات (التنمية المحلية – قطاع الأعمال – الثقافة – الري والموارد المائية – محافظة الدقهلية)

جدير بالذكر أن أهم المشروعات التي تدخل في نطاق تحيا مصر المنصور ( مشروع المنصورة جيت علي أرض طلخا ويتكون من برج تجاري سكني ترفيهي و حديقة عامة و برج تجاري إداري وأبراج سكنية تجارية ، ومشروع المنصورة جراند علي أرض الثلاجة وهو عبارة عن اثنين برج تجاري/ اداري/ سكني ،ومشروع المنصورة بلازا أعلي أرض الهابي لاند وسكن و نادي السكة الحديد ويتكون من مركز طبي إداري إستثماري وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة عروس النيل بالإضافة الى مشروع المنصورة داون تاون علي أرض الفرنساوي وهو مشروع سكني تجاري إداري يضم قصر الثقافة ومول تجاري وابراج سكنية وكذلك مشروع ممشي أهل مصر بطول 1500 متر يمتد من مبني محافظة الدقهلية إلي كوبري طلخا