خالد ميري: انتخابات الصحفيين في موعدها 5 مارس

قال الكاتب الصحفي خالد میري، رئیس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إن الانتخابات ستجري يوم الجمعة 5 من مارس المقبل وفق قانون النقابة رقم 76 لسنة ۱۹۷۰، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية (۵۰+۱) تؤجل ليوم الجمعة (۱۹ مارس ۲۰۲۱) بحضور ۲۰٪.

وأضاف "میري"، أنه تمت مخاطبة مجلس الدولة لانتداب لجنة قضائية للإشراف على عملية التصويت والفرز.

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم السبت (۲۷ فبراير۲۰۲۱) أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم (6) مرشحين، وعضوية المجلس وعددهم (55) مرشحا.