ننشر الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الصحفيين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لنقابة الصحفيين اليوم السبت الموافق ۲۷ فبراير۲۰۲۱ أسماء المرشحين النهائية لمنصب النقيب وعددهم 6 مرشحين، ولعضوية المجلس
وعددهم (55) مرشحا.
وصرح خالد میری رئیس اللجنة المشرفة بأن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة الخامس من مارس المقبل وفق قانون النقابة رقم 76لسنة ۱۹۷۰، وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني لانعقاد
الجمعية العمومية (۵۰+۱) تؤجل ليوم الجمعة (۱۹ مارس ۲۰۲۱) بحضور ۲۰٪.
وأشار "میری" إلى أنه تم مخاطبة مجلس الدولة لانتداب لجنة قضائية للاشراف على عملية التصويت والفرز.
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