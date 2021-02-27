انت الان تتابع تفاصيل خبر بيان رسمي من الأوقاف منذ قليل حول صلاة التراويح بالمساجد رمضان 2021 والإعتكاف بالعشر الأواخر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة الأوقاف بيان حول صلاة التراويح بالمساجد رمضان 2021، ونشر البيان الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وجاءت هذه التصريحات على لسان وكيل الوزارة الخاص بشؤون المساجد الدكتور نوح العيسوي.

صلاة التراويح بالمساجد رمضان 2021

وأكد البيان على إقامة صلاة التراويح هذا العام بالمساجد إن شاء الله، وتكون الصلاة بالمساجد التي تقام فييها صلاة الجمعة، كما لن يتم السماح بإجراء أي نشاطات بالمساجد غير الصلاة، قلا يسمح بإقامة أي اعتكاف أو إقامة موائد الرحمن.

وأشار البيان إلى صلاة التراويح بالمساجد رمضان 2021 سوف تقام بنفس الإجراءات الإحترازية المتبعة في الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، مع الإلتزام بالكمامة والتباعد الإجتماعي والمصلي الخاص بكل شخص، والإستمرار في غلق دورات المياه، وتكثيف عملية النظافة والتطهير المستمر للمسجد.

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كما أشارت الأوقاف في بيانها اليوم إلى أنه لا حجرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن الصلاة في البيت مستحبة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وذلك من أجل تخفيف الزحام إلى أن يزيل الله هذا الوباء والبلاء عن مصر وعن سائر بلاد المسلمين، ونسأل الله أن يبلغنا رمضان.