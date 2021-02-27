خالد عبد العال يشيد بجهود هيئة النظافة: القاهرة تشهد تطويرا جديدا كل يوم

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفى، تقديره لجميع العاملين بالهيئة، مؤكدًا أن الجهد المبذول من العاملين أصبح محل إشادة من جميع المسؤولين فى الدولة، مشيرا إلى أن عمال هيئة النظافة يؤدون عملهم تحت أى ظرف وهو ما بدا واضحًا فى التعامل مع موجات الأمطار التى تعرضت لها العاصمة الفترة الماضية وكذلك خلال فترة مكافحة فيروس كورونا مؤكدًا تقديم كل الدعم المادى.

وحيا محافظ القاهرة، شهداء هيئة النظافة الذين قضوا نحبهم أثناء تأدية واجبهم بكل تفانى، مشددًا على ضرورة استمرار التواصل مع ذويهم وتلبية احتياجاتهم عرفانًا لما قدموه، مؤكدا أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزء رئيس فيه.

وطالب محافظ القاهرة، بتفعيل دور المشاركة المجتمعية فى أعمال النظافة والتجميل، وحث المواطنين على المحافظة على ما يتم من أعمال، كما طالب بزيادة الاهتمام بالجمع السكنى وإحكام الرقابة على متعهدى الجمع وأن تكون التعاقدات معهم صارمة وواضحة مع توقيع الغرامات الفورية وإلغاء التعاقدات فى حالة التقصير حرصًا على مصلحة المواطنين.

وشدد محافظ القاهرة، على ضرورة الاعتماد بالكامل على ورش الهيئة فى عمليات الإصلاح ورفع كفاءة معدات الهيئة مع فتح الورش لأى تعاقدات خارجية للإصلاح بورش الهيئة ودراسة الاستفادة من العمال المهرة الموجودين فى تصنيع وتصميم البرجولات وتقديم خدمات تنسيق الحدائق للمواطنين لتعظيم الإيرادات.

واستعرض اجتماع مجلس الإدارة الذى شارك فيه اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة النظافة وأعضاء المجلس من رؤساء الأحياء ومدير مديرية الصحة الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية واحتياجات الهيئة لرفع كفاءة العمل بها.

الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنشأت بالقرار الجمهورى رقم 284 لسنة 1983 وقد تضمن القرار اختصاصات الهيئة وتشكيل مجلس الإدارة والموارد المالية للهيئة، ويتكون مجلس الإدارة من رئيس مجلس، ومستشار مجلس الدولة والسكرتير العام لمحافظة القاهرة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ومدير مديرية الشئون الصحية، واستشارى بيئى، ورئيس الإدارة المركزية للمتابعة والرقابة، ورئيس الإدارة المركزية للإنارة، ورئيس الإدارة المركزية للنظافة، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، والمستشار القانونى للهيئة، والمستشار القانونى للمحافظ، ورؤساء أحياء المرج والمطرية وحلوان والبساتين.

وفى نهاية الاجتماع قام مجلس إدارة الهيئة بمنح المحافظ درع الهيئة.