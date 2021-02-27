الأزهر يدعو المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد إسرائيل

جدة - نرمين السيد - أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات، اعتداءات الكيان الصهيونى المتكررة على المسجد الأقصى المبارك، وإقدامهم على عرقلة وصول المصلين إليه، أمس الجمعة، مستنكرا بشدة إقدام الكيان الصهيونى على منع رفع الأذان فى الحرم الإبراهيمى الشريف.





وأكد الأزهر، وفقا لبيان صحفى، أن السياسات الاستفزازية التى ينتهجها الكيان الصهيونى والتى من بينها التعدى على حق حرية العبادة التى كفلتها كافة الدساتير الدولية، لابد وأن تكون محل إدانة واستنكار من جميع العقلاء حول العالم، وأن يتكاتف الجميع للتصدى لها، داعيا المحكمة الجنائية الدولية للاضطلاع بمهامها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد انتهاكات الكيان الصهيونى فى حق دور العبادة الفلسطينية. ويذكر الأزهر بموقفه التاريخى الدائم والمستمر فى مساندة الشعب الفلسطينى المظلوم ونضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها، مشددا على أن هذه الانتهاكات لن تغير من حقيقة أن فلسطين عربية وأن الاحتلال إلى زوال ولو بعد حين "وسيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".

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