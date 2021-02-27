فوز محمد مدينة وعادل بكار بنيابة رئيس الوفد

جدة - نرمين السيد - أجرت الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الوفد، انتخابات على الأماكن الشاغرة فى المكتب التنفيذى بعد فصل الدكتور ياسر الهضيبى، والدكتور محمد عبده، نائبى رئيس الحزب، ومحمد حلمى سويلم، عضو المكتب التنفيذى.





وترشح لنيابة رئيس حزب الوفد كل من: محمد مدينة، عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة العامة للوفد فى القليوبية، وسفير نور، مساعد رئيس حزب الوفد، وعيد هيكل، مساعد رئيس الحزب، وعادل بكار، رئيس اللجنة العامة للوفد بالغربية. وفاز بنيابة حزب الوفد محمد مدينة، وعادل بكار، بينما فاز طارق عبد العزيز، بعضوية المكتب التنفيذى بالتزكية.

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