وزير النقل ومحافظ الدقهلية يشهدان وضع حجر الأساس لمشروع تحيا مصر المنصورة

جدة - نرمين السيد - شهد وزير النقل والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، وضع حجر الأساس وتدشين المشروع العملاق "تحيا مصر المنصورة"، الذى يعتبر واحدا من أكبر المشروعات التنموية الخدمية الترفيهية السكنية الإدارية على مستوى الجمهورية.





وقال الوزير، وفقا بيان وزارة النقل اليوم السبت، إن "اليوم هو بداية انطلاق المراحل التنفيذية لهذا المشروع القومى المهم، الذى يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستغلال الأمثل للأراضى الفضاء المملوكة للدولة فى كافة عواصم المحافظات، التى ليس لها ظهير صحراوى، مثل الزقايق ودمنهور وطنطا، لإقامة مشروعات سكنية خدمية للمواطنين.

وأضاف أن المشروع يأتى كذلك فى إطار سياسة الدولة للمحافظة على المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية الحالية والعمل على زيادتها، موضحا أنه يعكس الاستغلال الأمثل للأراضى المملوكة للسكة الحديد ضمن خطة وزارة النقل لاستغلال كافة الإمكانات فى مرفق السكة الحديد لتعظيم موارده بما يضمن الاستمرار فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة إجمالية تبلغ نحو 136 ألف متر مربع، وسيخدم أهالى محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، ويقدم لهم خدمات متميزة، كما سيشكل طفرة عمرانية حضارية تجمع بين العائد الاستثمارى والعائد المجتمعى فى منظومة متوازنة شديدة التميز تخلق فرص عمل وتساهم فى تحقيق أعلى مستوى من الخدمات.

وأشار إلى أن المشروع يضم مجموعة من الأراضى المتميزة فى مدينة المنصورة ومدينة طلخا، حيث ستقام على تلك الأراضى مشروعات متنوعة سكنية وإدارية وترفيهية وخدمية تقدم للدولة عوائد تنموية كبرى، فضلًا عما تقدمه من عائد مجتمعى، لافتا إلى أن هناك دراسة لتطوير حديقة الحيوان بالمنصورة ضمن المشروع الكبير "تحيا مصر المنصورة"، كما تم عمل دراسة مرورية للمشروع بحيث يحقق السيولة المرورية المطلوبة فى منطقة المشروع والمناطق المحيطة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المرافق الموجودة والمحيطة للمشروع.

وشدد الوزير، على أنه تم مراعاة البعد الثقافى فى المشروع، حيث سيتم إنشاء قصر ثقافة يقع على ممشى رئيسى فى منطقة الفرنساوى، الأمر الذى يتماشى مع تاريخ المنصورة العريق فى المجال الثقافى، كما تمت مراعاة الحفاظ على المساحات الخضراء بالمشروع والأماكن كثيفة الأشجار، والتى تضم أشجارا معمرة.

وأكد أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات التى لها أراض ضمن المشروع وفقا للإطار العام لاستغلال أراضى الدولة، وهى وزارات التنمية المحلية وقطاع الأعمال العام والثقافة والرى والموارد المائية، إلى جانب محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن أهم المشروعات التى تدخل فى نطاق "تحيا مصر المنصورة"، هى مشروع (المنصورة جيت) على أرض طلخا، ويتكون من برج تجارى سكنى ترفيهى وحديقة عامة وبرج تجارى إدارى وأبراج سكنية تجارية، و(المنصورة جراند) على أرض الثلاجة، وهو عبارة عن برجين اثنين لأغراض تجارية وإدارية وسكنية، و(المنصورة بلازا) على أرض هابى لاند وسكن ونادى السكة الحديد، ويتكون من مركز طبى إدارى استثمارى وأبراج سكنية وفندق 4 نجوم وحديقة "عروس النيل"، و(المنصورة داون تاون) على أرض الفرنساوى، وهو مشروع سكنى تجارى إدارى يضم قصر الثقافة ومول تجارى وأبراج سكنية، و(ممشى أهل مصر) بطول 1.500 متر، ويمتد من مبنى محافظة الدقهلية إلى كوبرى طلخا.