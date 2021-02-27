صور.. وفد البيئة والتخطيط يتابع مشروعات إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - تفقد وفد وزارتى البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، مشروعات منظومة إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة القاهرة، بهدف متابعة المشروعات المنفذة، والتأكد من دخولها الخدمة بما يحسن من كفاءة المنظومة وتحسين العائد البيئى والاقتصادى والاجتماعى من الاستثمارات الحكومية فى هذا المجال.





وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منظومة إدارة المخلفات الصلبة تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء على مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس على جودة حياة المواطن.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المنظومة الجديدة توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التى تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن خلق سماد عضوى يخدم القطاع الزراعى ويحسن من الوضع البيئى للتربة، كما يوفر فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

وحول نتائج المعاينة الميدانية تمت معاينة المحطات الوسيطة الثابتة بمحافظة القاهرة، ووجهت الدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بضرورة الإسراع فى دخول الخدمة المحطات الوسيطة الثابتة التى تم تسليمها للمحافظة مثل "محطة وسيطة ثابتة بمنشأة ناصر محطة وسيطة ثابتة بالمقطم"، كما تم التنسيق مع المحافظة على الالتزام باستقبال مخلفات بناء وهدم فقط فى المحطة الوسيطة الثابتة بشارع بور سعيد ونقلها إلى مقلب الهندسة للتخلص الآمن منها.

وأيضًا تمت معاينة مشروعات الجارى تنفيذها فى محافظة الفيوم وهى المدفن الصحى بكوم أوشيم وتتراوح نسب التنفيذ 60% والمتوقع الانتهاء منه وتسليمه للمحافظة خلال شهر مايو 2021، كما تم معينة المحطة الوسيطة الثابتة بيوسف الصديق التى تتراوح نسب التنفيذ 80% وسيتم تسليمها للمحافظة خلال شهر إبريل 2021.