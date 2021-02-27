وزيرا السياحة والطيران المدنى يشاركان في افتتاح "مستشفى شفا الأورمان لعلاج سرطان الأطفال"

على هامش الزيارة الحالية لوزيري السياحة والآثار والطيران المدنى بجنوب الصعيد، شارك الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار والطيار محمد منار وزير الطيران المدنى في افتتاح مستشفى شفا الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، في محافظة الأقصر، والتي افتتحته بعد ظهر اليوم السبت، الدكتورة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقد حضر الافتتاح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ووكيل مجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

جاء افتتاح تلك المستشفى في إطار مبادرة حياة كريمة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن غير القادر من كافة النواحي.

وخلال افتتاح المستشفي، أعرب وزير السياحة والاثار عن حرصه خلال زيارته لمحافظة الاقصر على حضور افتتاح المستشفى هذا الصرح الذي سيرفع عن الأطفال وأسرهم عبء التنقل من الصعيد إلى القاهرة، كما ستساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد.

كما قام الدكتور خالد العناني بمشاركة الأطفال في كتابة أسمائهم بالخطين الهيروغليفي والعربي على أوراق من البردي بالإضافة إلى توزيع تيشيرتات وقبعات عليها رسوم فرعونية وذلك لإدخال البهجة إلى قلوبهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية.

وأشار الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى إلى أن افتتاح مستشفى شفا الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدنى ودورها الفعال فى المشاركة فى تقديم الخدمات الصحية والعلاجية وذلك من منطلق دورها الوطنى والايجابى فى توفير الرعاية المجتمعية ومساهمتها فى خدمة أبناء الوطن. كما أعرب عن سعادته بالمشاركة فى افتتاح مستشفى شفا الاورمان لسرطان الأطفال بالصعيد، في محافظة الأقصر، والذى سيساهم في تقديم الخدمات الطبية المجانية لعشرات الآلاف من المرضى بالصعيد، مثمنًا مجهودات مؤسسة الأورمان حيث وفرت أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم فى مجال الأورام السرطانية، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المرضى .

جدير بالذكر ان مساحة المستشفى تقدر بحوالي ٢٧ الف متر مربع، لتستقبل مرضى الأورام من الأطفال وتقديم كافة أنواع الرعاية الصحية اللازمة لهم مجانا.

و في عام ٢٠١٦م تم افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الكبار بالصعيد، بنفس المحافظة، على مساحة ٢٥٠٠م، بسعة ١٧٥ سريراً، وعدد ٤ غرف عمليات، وقسم الطوارئ، والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة التشخيصية، وقسم الرعاية المركزة، ووحدة المناظير، والمعامل المركزية، وقسم العلاج الاشعاعي، وقسم العلاج الكيماوي، وقسم الغسيل الكلوي لمرضى الأورام، وقسم الباثولوجي. بما يخدم أبناء محافظات جنوب الصعيد وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وبما يوفر مشقة السفر عليهم وعلى أسرهم لتلقى العلاج .