تضامن النواب: تخفيض المواليد 500 ألف طفل سنويا إنجاز كبير

جدة - نرمين السيد - أكد عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة، أن خفض عدد المواليد 500 ألف طفل عن طريق إنشاء مستشفيات صحة وتنمية الأسرة بعدد 368 مستشفى الذى ورد فى بيان وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أمام مجلس النواب هو إنجاز كبير إذا صح للمساهمة فى الحد من الزيادة السكانية.





وأشاد القصبى، خلال مناقشة بيان الوزيرة أمام لجنة التضامن بإعلان الوزارة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم النسل والأسرة بتكلفة 634 مليون و401 ألف جنيه وهو ما ساعد على تخفيض عدد المواليد.

وطالب القصبى، الوزارة بموافاة اللجنة بتقرير مفصل عن تخفيض عدد المواليد والسبل الحديثة والوسائل الجديدة لتنظيم النسل، متسائلا: أين يتم توزيع تلك الوسائل وكيفية توصيلها واختيار المناطق والمستهدفة؟، وما هى أحدث هذه الوسائل؟.

وناقشت لجنة التضامن بحضور ممثلى وزارة الصحة القضايا التى وردت بالبيان الذى ألقته الوزيرة أمام البرلمان ومنها أبرز القضايا حول التوسع فى التطعيمات بتكلفة مليار و186 مليون جنيه وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات استفاد منها 632 ألف مريض حيث تم إجراء نحو 608 ألف عملية جراحية.

وانتقد رئيس لجنة التضامن الاجتماعى عبد الهادى القصبى، ما ورد ببيان وزيرة الصحة المعروض على اللجنة بسبب عدم وجود توضيحات فى ملفات ألبان الأطفال الذى عرض على اللجنة بـ 5 مليون عبوة متاحة لـ 500 ألف طفل، وما أطلق عليه اليبان المخزون الاستراتيجى.

وطالبت اللجنة برئاسة النائب عبد الهادى القصبى بتوضيح من وزيرة الصحة حول الاحتياج الكلى وعدد الأطفال المستفيدة وهل بيتم تغطية كافة المواليد أم لا؟، وهو غير واضح فى بيان الوزيرة المعروض على اللجنة.

كما طالبت اللجنة ببيان توضيحى حول ما ورد فى بيان وزيرة الصحة عن استحداث وسائل جديدة لتنظيم الأسرة بتكلفة 634 مليون جنيه فى حين أنه يوجد عجز لوسائل تنظيم الأسرة داخل الوحدات الصحية مطالبا بالكشف عن آليه توزيع تلك الوسائل؟، وأين يتم توزيعها؟، وما هى الفجوة بين الطلب والعرض؟