عاجل.. السيسى: الانتقال للعاصمة الإدارية يأذن ببدء عصر من العمل المتطور

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس أحمد زكى عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "استعراض مستجدات الموقف التنفيذى للبنية التحتية التكنولوجية للحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة".

وقد وجه الرئيس باستكمال كافة جوانب البنية الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالحى الحكومى للعاصمة الإدارية الجديدة، والوقوف على أداء وجاهزية مختلف مكوناتها قبل الانتقال الفعلى للعاصمة، وذلك على نحو يأذن ببدء عصر جديد من العمل الحكومى المتطور والخدمات المتميزة للمواطنين، ويربط الجهاز الإدارى للدولة بشبكات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور.

وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذى للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها فى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء على المستوى الأمنى أو الخدمى أو إدارة المرافق أو الحكومية الذكية.

كما تم عرض الموقف المحدث من الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، بما فيها المراكز الرئيسية للاتصالات والبيانات الموحدة للدولة، والتجهيزات التكنولوجية لمبانى الحى الحكومى، كشبكات نقل البيانات والتجهيزات المرئية والصوتية وكاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونية للتحكم فى الدخول والخروج للأفراد والمركبات، فضلاً عن مراكز إدارة التشغيل والتأمين للمبانى والمرافق والمنظومات الأمنية والمرورية، وكذا تغطية شبكات خدمة المحمول.