عاجل .. الوطنية للإعلام: وقف طاقم عمل نشرة التاسعة عن العمل وإحالته للتحقيق

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، إحالة طاقم عمل نشرة التاسعة المذاعة على قناة (مصر الأولى) أمس الجمعة للتحقيق ووقفه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، نظرًا لما بدر منه من مخالفات إعلامية.





وأفاد بيان للهيئة بأن فريق العمل ومذيعة النشرة لم يراعوا القواعد والمعايير المهنية، وارتكبوا أخطاء أثناء قراءة عناوين الأخبار. وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على احترافية وتميز كافة فرق عمل "نشرة التاسعة" الذين يبذلون جهودًا فى العمل محل تقدير واحترام، لافتة إلى أن الخطأ يظل واردًا فى العمل البشرى. وأشارت إلى أن قرار وقف فريق العمل وإحالته للتحقيق يأتى انطلاقًا من ثوابت الهيئة باحترام ضوابط وقواعد الظهور على الشاشة أمام جمهور المشاهدين، واحترامًا وتقديرًا لحق المشاهد والمبادئ والأسس التى وضعتها الوطنية للإعلام فى العمل داخل الاستوديوهات.

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