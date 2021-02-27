إنفوجراف.. إجراءات الجامعات لحماية الطلاب من كورونا خلال الامتحانات

جدة - نرمين السيد - ووجه المجلس، بوضع بوابات تعقيم أمام مقار وصالات الامتحانات، والتأكيد على الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة، مع إجراء الكشف بأجهزة قياس الحرارة لجميع الطلاب، وتوفير منافذ بها كاشف حرارة وكمامات ومعقم.

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