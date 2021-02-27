مصدر : خدمات الانترنت تعمل بكفاءة و العطل من سيستم وزارة التربية والتعليم

كشفت مصادر مطلعة ، أن ما شهده بعض طلاب الصف الأول الثانوي من صعوبة تأدية الامتحان ليس له علاقة بخدمات الانترنت والتي تعمل بكفاءة عالية.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن العطل كان السبب فيه مشكلات واجهت أجهزة الخوادم الخاصة بوزارة التربية والتعليم نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية.
وقالت المصادر إن وزارة التربية والتعليم تحركت بالفعل وعالجت المشكلة من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية لتحمل الضغط على أجهزة الخوادم، واستطاع جميع الطلاب اداء الامتحان بنجاح.
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