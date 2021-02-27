الإفتاء: يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم

جدة - نرمين السيد - وقالت الدار: يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهى من الأمور المشروعة التى وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون من غير نكير.
وتابعت الدار: سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده، ومن ادعى أنه بدعة فهو إلى البدعة أقرب، ولا يجوز إنكارها بعد معرفة مشروعيتها.
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