عاجل.. السيسى يوجه باستقدام أحدث المعدات الإنشائية لسرعة تنفيذ المشروعات

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً فى العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما الحى الدبلوماسى، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، ومركز مصر الثقافى الإسلامى.
كما تناول الاجتماع استعراض سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصةً مركز النقل المتكامل الذى يقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى، ومقابل لمطار القاهرة الدولى، وكذلك محطة النقل العام أمام محطة مترو الأنفاق بمنطقة جسر السويس، فضلاً عن شبكة الطرق فى محيط القاهرة الكبرى، والاستغلال الأمثل لمساحات الأراضى على جانبى المحاور الجديدة، التى ستساهم فى تخفيف الأعباء على المواطنين، من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وخفض نسبة التلوث وتوفير استهلاك الوقود.
ووجه الرئيس باستقدام أحدث المعدات والآلات الإنشائية والهندسية، التى تساعد على سرعة تنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية على مستوى الجمهورية، مع مراعاة مبادئ الدقة والكفاءة الفنية، وذلك بالنظر إلى حجم الأعمال الإنشائية الضخم على كافة رقعة الجمهورية.
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