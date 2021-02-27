عليا الوفد تؤيد فصل الهضيبى وداوود

جدة - نرمين السيد - وافقت الهيئة العليا لحزب الوفد على قرارات المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، يوم 9 فبراير الجارى، وما بعدها؛ للحفاظ على الوفد من الانحراف عن مساره واستقرار بيت الأمة.





جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، قبل اجتماعه الموسع مع شيوخ الوفد وأعضاء الهيئة العليا، ورؤساء وسكرتيرى عموم لجان المحافظات، ومساعدى رئيس الحزب، وأعضاء الهيئة البرلمانية، بالنواب، والشيوخ، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء لجان الشباب والمرأة لكل محافظة.

وشملت القرارات فصل كل من: الدكتور ياسر الهضيبى، وطارق سباق، والدكتور محمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلى، وحاتم رسلان، ومحمد حلمى سويلم، وحسين منصور، ومحمد مجدى فرحات الشهير بمحمد أرنب.

كما شملت تعيين النائب سليمان وهدان رئيسًا للهيئة البرلمانى، والنواب محمد مدينة، وأيمن محسب نوابا له، وتعيين جمال مختار نائبًا لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، وضم الدكتور محمد خليفة عضوًا بالهيئة العليا.

وتضمنت أيضًا تعيين باهر السقعان رئيسًا للجنة العامة فى الدقهلية، وإيهاب عبد العظيم جابر رئيسا للجنة العامة بالمنيا، وصابر عطا رئيسا للجنة العامة فى الفيوم، وعبدالناصر عبد الراضى رئيسًا للجنة العامة فى البحر الأحمر، وطارق عبد العزيز مساعدًا لرئيس الوفد لشئون الدقهلية، وعمر عبد الجواد رئيسا للجنة العامة للوفد فى بنى سويف، وعباس حزين رئيسًا للجنة العامة للأقصر.

كما تضمنت إلغاء فصل علاء الوشاحى، وإلغاء قرار فصل ياسر قورة ومحمد الحسينى ومحمد الشريف وأحمد إبراهيم وفتحى مرسى، وفصل على عادل محمد البيومى من الغربية.

وشملت تعيين ياسين تاج الدين عضوًا بالهيئة العليا، والنائب طارق عبد العزيز حسين عضوًا بالهيئة العامة بدلًا من حسين القليعى، والنائب عبد الباسط الشرقاوى عضوا للهيئة العليا بدلًا من محمد مصطفى سليم.