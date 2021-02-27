قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي بتعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات وعليه فإن الطلاب في المحافظات المبينة سوف يستكملون الامتحانات وفقا للجداول المرفقة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبتداءً من الغد.. تقسيم حضور طلاب الصف الأول والثاني الثانوي على حسب... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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