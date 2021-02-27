أرمسترونج.. وزيري: نقل المدفع الأثري إلى قلعة قايتباي حفاظا على ثروات مصر وتاريخها

أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري أن نقل المدفع الأثري والتاريخي الفريد إلى قلعة قايتباي بالإسكندرية، يأتي ضمن الجهود المتواصلة للحفاظ على ثروات مصر وتاريخها.

وأشار وزيري - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم "السبت" إلى توفير كل الدعم والتجهيزات اللازمة للحفاظ على ما تمتلكه بلادنا من آثار فريدة على مستوى العالم.

وكان قد تم نقل مدفع أثري ووضعه بقلعة قايتباي الأثرية بالإسكندرية للحفاظ عليه، وذلك بعد التأكد من القيمة الأثرية له.

من جهتها، وجهت نائب مدير المركز الإقليمي للآثار والفنون والحضارات القديمة بالاتحاد العام للأثريين العرب، الدكتورة ماجدة عبد الله، الشكر إلى كل من الدكتور مصطفى الوزيري ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف لجهودهما وتعاونهم في نقل الأثر والحفاظ عليه.

وأضافت أن كلا من محافظ الاسكندرية والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وفرا كل الدعم للحفاظ على هذا الأثر النادر والفريد.

وأوضحت أن المدفع يرجع إلى عام ١٨٤٠ ميلادية "عصر أسرة محمد علي" وما بعده ويعد آخر ما تبقى من طابية "الاطة" والتي شارك في معركة ١١ يونيو ١٨٨٢ في صد العدوان الانجليزي على مدينة الإسكندرية وتم نقله الى قلعة قايتباى بالاسكندرية.

ولفتت إلى أن هذا المدفع الأثري والتاريخي ينتمي الى نوعية " الارمسترونج" وهي إحدى التجهيزات التي اعتمد عليها محمد علي باشا في تأسيس الطوابي لصد هجمات العدو وكان يتواجد في منطقة مجاورة للأنفوشي بغرب الإسكندرية.

وأكدت القيمة الأثرية والتاريخية للمدفع، مشيرة إلى أنه سيخضع إلى عمليات الترميم ويعرض إلى الجمهور.