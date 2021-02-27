التعليم تصدر جداول جديدة لامتحانات أولى وثانية ثانوي عام للتغلب على وقوع المنصة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانيه جديدة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021 وذلك بعد ما شهدته امتحانات اليوم من أعطال بسبب الضغط الهائل من قبل الطلاب على منصة الامتحانات، مما أدي إلى وقوع سيستم الامتحانات أكثر من مرة، نتيجة لدخول عدد كبير من الطلاب وفي وقت واحد على منصة الامتحانات باستخدام التابلت التعليمي، والجداول الجديدة التي أصدرتها وزارة التربية والتعليم منذ قليل سوف يتم العمل بها اعتباراً من يوم غدا الأحد الموافق 28 يناير 2021.

جداول جديدة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام للتغلب على أعطال منصة الامتحانات:-

قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار جداول امتحانيه جديدة سوف يتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2021، حيث تم تقسيم الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي العام، بحيث يقوم طلاب عدد معين من المحافظات بالدخول على السيستم الخاص بالامتحانات في وقت محدد من قبل الوزارة، ثم بعد انتهاء الوقت المخصص لهذه المحافظات يتم دخول طلاب محافظات أخري ويمكن معرفة الجداول الجديدة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام وفقاً للتقسيمة الجديدة وذلك كما يلي:-

أولاً:- الصف الأول الثانوي العام:-

ثانياً:- الصف الثاني الثانوي العام:-

يذكر أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام قد بدأت صباح اليوم السبت بالمدارس، وقد شهدت امتحانات اليوم وقوع سيستم الدخول على الامتحان أكثر من مرة مما أدي إلى حدوث شكاوى متعددة من قبل الطلاب والسادة أولياء الأمور، الأمر الذي أدي إلى قيام وزارة التربية والتعليم باتخاذ تلك الخطوة الجديدة والمتمثلة في تقسيم الطلاب على أوقات معينة في عدد معين من المحافظات، تجنباً لوقوع سيستم الامتحانات كما حدث السبت اليوم الأول لامتحانات أولي ثانوي عام.