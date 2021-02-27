وزير التموين: غدا عودة التشغيل التجريبى لجميع الخدمات التموينية إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم غدا الأحد عودة التشغيل التجريبى لجميع الخدمات التموينية، على موقع "دعم مصر" وبوابة "مصر الرقمية"، بعد توقفها مؤقتة خلال الفترة الماضية، لإجراء مزيد من التحسينات لزيادة كفاءة وفاعلية الخدمة للموطنين.





جاء ذلك خلال تفقده، يرافقه محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، مجمعا استهلاكيا بقرية هربيط بمدينه أبو كبير، التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، للاطمئنان على توفر السلع للمواطنين وتقديمها بأسعار مناسبة. وأوضح الوزير أن الخدمات المقدمة تتضمن الإصدار الجديد وبدل الفاقد والتالف وإضافة الزوجة الغير مقيدة، تمهيدا لتعميمها على مستوى مكاتب تموين الجمهورية. من جانب آخر، تفقد وزير التموين مخزن جملة أبو كبير، التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، والذى يقام على مساحة2.500 متر ويخدم 68 منفذا تموينيا و139 تاجرا وبقالا تموينيا، ويستفيد منه 120 ألف بطاقة تموينية، بقيمة بلغت 16 مليون جنيه، ويكفى الاحتياطى الاستراتيجى بالمخزن نحو 3 شهور ونصف، ويتضمن (230 طن أرز و75 ألف كرتونة زيت، و 150 طن مكرونة بالإضافة إلى 28 سلعة آخرى.

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