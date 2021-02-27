صحة الدقهلية: خطة لتأمين سلامة الطلاب أثناء آدائهم الامتحانات

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور سعد مكى، أن مديرية الصحة بالدقهلية قامت بوضع خطة لتأمين سلامة وصحة الطلاب أثناء آدائهم الامتحانات والذين يزيد عددهم عن مليون طالب بالمدارس الخاضعة لإشراف الإدارات الصحية وتوفير كافة الاستعدادات لتأمين لجان امتحانات الفصل الدراسى الأول بمراحل التعليم المختلفة بجميع مدارس القرى بالمحافظة والبالغ عددها حوالى 2.700 منشأة تعليمية.





وأضاف مكى، فى بيان اليوم السبت، أنه تم الدفع بـ 2.203 ممرضة وفريق مكون من 18 منسقًا للمتابعة اليومية والإبلاغ اليومى والفورى بجميع الحالات والاشراف الصحى لجميع المتواجدين من الطلاب والعاملين بالمدارس التابعة للإدارات الصحية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحى للإشراف على مدارس الحضر، والتنسيق مع هيئة الإسعاف بالدقهلية لتوفير سيارة لكل موقع وتجمع لجان وكونترولات، مضيفًا أنه تم عمل اجتماع للتنسيق مع التربية والتعليم والأزهر لتحديد ممرضات للجان الإعدادية الأزهرية.

وأوضح مكى، أنه تم التنبيه على مديرى الإدارات الصحية بالمرور على اللجان للتأكد من وجود الإشراف الصحى وتوفير الإسعافات الأولية بكل لجنة والاطمئنان على الحالة العامة للطلاب ومراجعة الإجراءات الاحترازيه والوقائية والحرص على التباعد الاجتماعى داخل المنشات التعليمية ومراجعة سلامة البيئة الداخلية والخارجية وسلامة المياه ومراجعة جميع إجراءات مكافحة العدوى والتنسيق مع إدارة الأغذية والتأكيد على عدم تواجد الباعة الجائلين.

وأكد وكيل الوزارة، على تشكيل غرفة عمليات بمديرية الصحة للمتابعة اليومية وتلقى البلاغات والتواصل مع إدارة الطوارئ لاستقبال أى حالة بالمستشفيات خلال فترة الامتحانات، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح.